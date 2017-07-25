В Совфеде призвали избежать всплеска напряженности в марте 2018 года

Необходимо сделать так, чтобы президентские выборы объединили российское общество, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее слова приводит РИА Новости во вторник, 25 июля.

«Принципиально важно, чтобы предстоящие выборы не вызвали всплеска напряженности в обществе, а, напротив, способствовали дальнейшему укреплению его консолидации. Как вы понимаете, в той ситуации, которая сложилась на международной арене, это жизненно важно для страны», — сказала она на заседании верхней палаты парламента.

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По ее мнению, чиновники и политики должны разъяснять гражданам смысл и цели принимаемых ими решений. «Считаю, что слишком много общения с людьми не бывает», — подчеркнула Матвиенко.

21 июля российский президент Владимир Путин в разговоре с воспитанниками образовательного центра «Сириус» в Сочи признался, что еще не решил, будет ли баллотироваться на новый срок. Глава государства также отметил, что можно «политической деятельностью заниматься вне рамок президентских обязанностей».

В ходе прямой линии 15 июня российский лидер, отвечая на вопрос о выборе преемника, подчеркнул, что его может выбрать только народ.

Выборы главы государства в России пройдут в марте 2018 года. О намерении баллотироваться на высший государственный пост заявляли, в частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский и оппозиционер Алексей Навальный. Своего участия в выборах не исключает председатель КПРФ Геннадий Зюганов.

Президент избирается на шесть лет, один и тот же человек не может занимать эту должность более двух сроков подряд.