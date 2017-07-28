Постпред России при ООН измерил глубину отношений Москвы и Вашингтона

Отношения России и США находятся на дне. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, сообщает в пятницу, 28 июля, РИА Новости.

По его словам, Москва была вынуждена принять ответные меры на антироссийские санкции США. Он назвал новые ограничительные меры Вашингтона необоснованными, незаконными и беспрецедентными. Но, подчеркнул дипломат, Россия и Соединенные Штаты не могут обойтись друг без друга.

Небензя также отметил, что сотрудничество России с другими членами Совета Безопасности ООН продолжится.

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Ранее в пятницу Россия запретила посольству США пользоваться дачей в Серебряном Бору, а также складскими помещениями на Дорожной улице в столице. Таким образом Москва отреагировала на ужесточение американских санкций.

Кроме того, российская сторона потребовала до 1 сентября сократить общее количество персонала, занятого в американских дипмиссиях в стране, до 455 человек. Этот показатель соответствует числу отечественных дипломатов и сотрудников технического персонала, находящихся в США.

Василий Небензя приступил к своим обязанностям в ООН и Совбезе ООН 28 июля. До этого он занимал должность заместителя министра иностранных дел.