Зюганов назвал санкции США холодным душем для ожидающих «перезагрузки»

Антироссийские санкции Вашингтона станут отрезвляющим холодным душем для тех, кто по-прежнему надеется на очередную «перезагрузку» отношений с США, полагает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Его слова приводятся на сайте партии в понедельник, 31 июля.

«Новые американские санкции окончательно развеяли надежды тех в верхушке России, кто мечтал встроиться в мировую олигархию хотя бы и на правах младшего партнера», — сказал политик.

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По его словам, «мнимое дружелюбие Запада» является элементом стратегической маскировки его истинных намерений: «России изначально была уготована роль бедного родственника, обязанного выпрашивать подачки».

Коммунист подчеркнул, что изменить ситуацию может лишь полная смена внешнеполитического курса. «Только мощная экономика, основой которой является не вывоз природных ресурсов, а высокотехнологические отрасли промышленности, а также могучие вооруженные силы, опирающиеся на современную машиностроительную промышленность, способны обеспечить подлинную независимость перед лицом иностранного шантажа и диктата», — перечислил Зюганов.

Ранее в понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что нормализация отношений с США может произойти только в случае их отказа «от попыток санкционного диктата». Он подчеркнул, что в Кремле заинтересованы в устойчивом развитии отношений с американцами и на данном этапе российских контрмер достаточно.

28 июля в ответ на принятие американским сенатом законопроекта об ужесточении санкций российский МИД объявил, что с 1 августа сотрудники американского посольства в Москве не смогут пользоваться дачей в Серебряном Бору, а также складскими помещениями на Дорожной улице в столице. Кроме того, ведомство предложило сократить число сотрудников американских дипмиссий в РФ до 455 человек.