Москва отказалась искать виновного в новых санкциях Вашингтона

Для Москвы непринципиально, лежит ли ответственность за новые антироссийские санкции на команде президента США Дональда Трампа или его предшественника Барака Обамы. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник, 31 июля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Он подчеркнул, что разбираться в том, кто инициировал новые ограничения в адрес Москвы, — «на наше дело». «Речь идет о Вашингтоне, речь идет о российско-американских отношениях. И, безусловно, мы заинтересованы, чтобы эти отношения не были подвержены каким-то процессам эрозии или еще чего-то в рамках администрации», — сказал Песков.