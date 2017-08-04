Россияне начали отказываться от туров в Абхазию после взрыва на военном складе

Российские путешественники начали отказываться от туров в Абхазию после взрыва на складе боеприпасов в данном регионе. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщает РИА Новости.

Как заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, московская компания «Дельфин» получила много обращений от клиентов из-за взрыва. В четверг, 3 августа, граждане аннулировали порядка десяти путевок в Абхазию. Они также звонили, чтобы разобраться, насколько безопасно сейчас отдыхать в этих местах.

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Гендиректор «Дельфина» Сергей Ромашкин рассказал, что количество забронированных 3 августа туров упало на четверть по сравнению с предыдущим днем. Топ-менеджер предположил, что путешественники продолжат отказываться от путевок в Абхазию и сегодня.

В НТК «Интурист» отметили, что также получают звонки от туристов, обеспокоенных ситуацией с безопасностью на данном направлении. Однако случаев аннуляции туров в компании пока не зафиксировали.

Специалисты туроператора «Аква Абаза» сообщили, что продажи путевок в Абхазию в январе-июле упали примерно на 50 процентов по сравнению с тем же периодом 2016 года.

Ранее Тюрина уже предрекала, что ЧП на военном складе и ряд других недавних инцидентов в Абхазии негативно скажутся на спросе туристов на этот регион.

Взрыв у села Приморское прогремел днем 2 августа. В результате погибли две путешественницы из Санкт-Петербурга. Травмы получили 60 человек, из них 35 оказались россиянами.