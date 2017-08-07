В Совфеде объяснили необходимость муниципального фильтра

Муниципальный фильтр, который обязывает кандидатов в губернаторы заручаться поддержкой местных депутатов, может быть усовершенствован, однако в его необходимости сомнений нет. Такое мнение высказал РИА Новости глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в понедельник, 7 августа.

По мнению сенатора, муниципальный фильтр «служит повышению политической конкуренции на местах, и укрепляет и наполняет реальным содержанием конституционный принцип народовластия».

Он не исключил, что механизм в будущем может быть изменен. Поправки должны усилить «политическую роль органов местного самоуправления», а это, в свою очередь, укрепит «их экономическую базу», уверен Клишас.

Материалы по теме Попали в кампанию В каких регионах губернаторы могут проиграть гонку

«Действующий механизм (…) направлен в первую очередь на то, чтобы простимулировать все политические силы, которые действительно заинтересованы в решении проблем населения и улучшении жизни людей, идти и работать, вести политическую деятельность с муниципального уровня», — заметил член Совфеда, подчеркнув при этом, что многие партии не проявляют интерес к работе на местах.

2 августа сообщалось, что Центризбирком проанализировал ситуацию с прохождением муниципального фильтра в 16 российских регионах, где осенью пройдут губернаторские выборы. По данным комиссии, не менее 60 процентов подписей муниципальных депутатов остались невостребованными.