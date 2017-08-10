Бойцов ВСУ заподозрили в убийстве мирной жительницы под Луганском

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе бытовой ссоры в городе Попасная под Луганском застрелили местную жительницу и ранили мужчину. Об этом в четверг, 10 августа, сообщается на странице пресс-центра штаба АТО (антитеррористической операцией в Киеве называют боевые действия в Донбассе) в Facebook.

«По предварительным данным, событие произошло на фоне бытовой ссоры между военнослужащими одного из подразделений Вооруженных сил Украины и гражданскими лицами», — говорится в публикации.

Возбуждено уголовное дело, устанавливаются возможные мотивы преступления.

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9 августа пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко сказал, что командование ВСУ может вернуть к линии разграничения в Донбассе тяжелое вооружение. «Руководство АТО может принять решение о подведении к линии фронта на боевые позиции и применении танков, минометов, артиллерии и другого вооружения для сохранения линии разграничения», — отметил он.

Днем ранее сообщалось, что двое украинских военнослужащих погибли во время обстрела позиций самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в районе города Марьинка из-за разрыва собственного орудия.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.