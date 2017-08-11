Культура
 

Бывший участник Swans заявил об участии в выборах губернатора Техаса и выругался

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Тор Харрис
Тор Харрис

Музыкант Тор Харрис, который с 2006-го по 2016 годы был штатным перкуссионистом группы Swans, объявил о планах выдвинуть свою кандидатуру на выборы губернатора Техаса. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в Twitter.

Харрис опубликовал видео, в котором он, стоя на фоне радужного флага, объявляет о желании пойти на выборы главы штата: «Здорово, меня зовут Тор Харрис, и я выдвигаюсь на выборы губернатора Техаса — потому что в жопу все!» (Howdy, my name’s Thor Harris, and I’m running for governor of Texas, ’cause fuck this).

На вопрос музыкального издания Pitchfork о том, серьезны ли политические планы Харриса, перкуссионист ответил: «А почему бы, на хрен, и нет?» (Why the fuck not?) В феврале Тор Харрис уже попадал в новости из-за своих публикаций в Twitter — тогда социальная сеть временно заблокировала профиль артиста после публикации шуточного видео о том, как правильно бить нацистов.

Выборы губернатора Техаса пройдут 6 ноября 2018 года. О решении выдвинуть на них свою кандидатуру уже объявил действующий глава штата Грег Эбботт.

Тор Харрис — 52-летний рок- и фолк-рок-музыкант из Остина, штат Техас. Кроме участия в Swans, он известен совместными выступлениями и записями с такими коллективами и артистами, как Shearwater, Билл Кэллахан, The Angels of Light, Лиза Джермано, Гретчен Филлипс, Девендра Банхардт, Grand Theft Orchestra и Аманда Палмер. Он также является фронтменом команды Thor and Friends.

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