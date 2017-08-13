Спорт
 

Россиянин Широбоков завоевал серебро в соревнованиях по спортивной ходьбе на ЧМ

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Россиянин Сергей Широбоков завоевал серебряную медаль в соревнованиях по спортивной ходьбе на 20 километров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен преодолел дистанцию за 1 час 18 минут 55 секунд. Первое место занял колумбиец Эйдер Аревало, который прошел 20 километров за 1 час 18 минут 53 секунды. Бронзовая медаль досталась бразильцу Кайо Бофиму (1 час 19 минут 4 секунды).

Ранее 13 августа россиянка Клавдия Афанасьева была снята судьями с аналогичной дистанции за три предупреждения. Победу одержала китаянка Цзяюй Ян.

12 августа российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене завоевала золотую медаль на чемпионате мира. В финальных соревнованиях она первенствовала с результатом 2,03 метра.

Днем ранее россияне Дарья Клишина и Валерий Пронкин завоевали серебряные медали чемпионата мира. Клишина стала второй в прыжках в длину, Пронкин — в метании молота.

Мировое первенство завершится 13 августа.

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