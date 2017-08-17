У боксера Дениса Лебедева умерла мать

У российского боксера Дениса Лебедева умерла мать. Об этом спортсмен, выступающий в первом тяжелом весе, рассказал «Р-Спорт».

«У меня умерла мама. Я хочу попросить журналистов пока меня не беспокоить, пожалуйста», — сказал Лебедев.

Имя и возраст матери спортсмена, а также причины и дата смерти неизвестны.

9 июля Лебедев единогласным решением судей победил австралийца Марка Флэнагана в поединке, состоявшемся в Екатеринбурге, и сохранил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В декабре прошлого года россиянин уступил соотечественнику Мурату Гассиеву в бою за чемпионский пояс по версии Международной боксерской федерации (IBF).

В активе 37-летнего Лебедева 30 побед (22 нокаутом) при трех поражениях на профессиональном ринге.