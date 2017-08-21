В России подешевели подержанные автомобили

Средняя цена автомобиля с пробегом в России по состоянию на август 2017 года составила 535 тысяч рублей, что почти на 6 процентов ниже, чем в декабре прошлого года. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщает аналитическое агенство «Автостат».

Подержанные машины начали дорожать вслед за новыми начиная с декабря 2014 года. С тех пор цифры на ценниках постоянно ползли вверх. Если в конце 2014-го, по данным агентства, средняя стоимость авто с пробегом составляла 430 тысяч рублей, то к декабрю 2016-го она выросла почти на треть, до 568 тысяч.

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«До конца текущего года изменения тренда ожидать не стоит. Цены продолжат медленно снижаться», — уверен директор «Автостата» Сергей Целиков. По его словам, число предложений подержанных автомобилей на дилерских площадках и на классифайдах растет, а спрос сейчас не очень высокий. Машины продаются в основном со скидками, которые доходят до 15 процентов от начальной цены.

18 августа сообщалось, что в России стали покупать меньше автомобилей с пробегом. В июле было продано 453,9 тысячи таких машин. Рынок продемонстрировал отрицательную динамику после роста в мае и июне.

В то же время новых автомобилей с начала 2017 года покупают все больше. В июле продажи легковых и коммерческих автомобилей в сравнении с июлем 2016 года выросли на 19 процентов, до 130 тысяч единиц.