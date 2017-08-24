Пытавшихся сдать матч ЧМ-2017 украинских хоккеистов дисквалифицировали

Федерация хоккея Украины (ФХУ) дисквалифицировала на неопределенный срок игроков национальной сборной страны Эдуарда Захарченко и Владимира Вариводу за попытку сдать матч на чемпионате мира в дивизионе IА (вторая по силе лига в мировом хоккее) против команды Южной Кореи. Об этом сообщается на сайте ФХУ.

«Мы не рассматривали вопрос: был матч сдан или нет. Сам факт написания расписок — нарушение норм ФХУ. Совет федерации отстранил хоккеистов от участия в соревнованиях с последующей передачей соответствующих материалов в правоохранительные органы, IIHF и Министерство молодежи и спорта Украины», — заявил президент ФХУ Анатолий Брезвин.

19 августа сообщалось, что Международная федерация хоккея (IIHF) проведет расследование в отношении Захарченко и Вариводы.

Ранее в тот же день были опубликованы расписки игроков, доказывающие их причастность к попытке сдать матч. Хоккеисты пообещали вернуть по 30 тысяч долларов в случае невыполнения ими задачи по достижению командой фиксированного результата — украинцы, на тот момент вылетевшие из первого дивизиона, должны были проиграть с разницей в две и более шайбы. Встреча завершилась победой южнокорейцев по буллитам (2:1).

