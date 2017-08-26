Букмекеры оценили шансы Макгрегора откусить ухо Мэйуэзеру

Букмекеры оценили шансы ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора откусить ухо американцу Флойду Мэйуэзеру в бою, который состоится в ночь на 27 августа в Лас-Вегасе. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Коэффициент на такой исход поединка равен 75, то есть, поставив 100 рублей, можно выиграть 7500. На удар Макгрегором соперника ногой коэффициент равен 8,5. За 1,05 можно ставить на то, что Макгрегор не будет плеваться.

Фаворитом боя считается Мэйуэзер, на его победу коэффициент составляет 1,25 (75 процентов вероятности). На Макгрегора — 4,30 (22 процента). На ничью коэффициент — 30 (около 3 процентов). На то, что бой продлится все 12 раундов, можно поставить с коэффициентом 3,25.

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Бой между Макгрегором и Мэйуэзером по правилам бокса пройдет в рамках первой средней весовой категории (до 69 килограммов) и не будет титульным.

40-летний американец победил во всех 49 боях на профессиональном ринге. Последний поединок он провел в сентябре 2015 года, после чего заявил о завершении карьеры. На счету 29-летнего Макгрегора 24 боя в ММА. Ирландец одержал 21 победу и потерпел три поражения.