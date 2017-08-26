В Петербурге начались ночные съемки фильма «Лето» режиссера Серебренникова

Ночные съемки фильма «Лето» Кирилла Серебренникова, находящегося под домашним арестом, начались в центре Петербурга без участия режиссера. Об этом в субботу, 26 августа, сообщает «Интерфакс».

Представители съемочной бригады ООО «ХАЙПФИЛМ» отказались сообщить, кто руководит съемочным процессом в отсутствие Серебренникова.

Материалы по теме «Клетка — всегда плохо» Дело Кирилла Серебренникова: реакция общественности и соцсетей

Для съемок о рассвете рок-звезды Викторе Цое был перекрыт перекресток 8-й Советской и Новгородской улиц. К месту съемок приехало несколько трейлеров со съемочной группой, автобус с массовкой. Также в процессе заняты автомобили советской эпохи.

25 августа продюсер ленты Илья Стюарт заявил, что производство картины будет остановлено «сразу после съемок технических сцен и сцен, которые актеры и группа успели отрепетировать еще вместе с режиссером и по его заметкам». По его словам, проект не может быть закончен без кинематографиста — это позиция съемочной группы и партнеров.

Серебренникова поместили под домашний арест 23 августа. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.