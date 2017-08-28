ЦИК предложил повысить зарплату членам избиркома

Центральная избирательная комиссия России внесла в правительство предложение выделить дополнительно 1,9 миллиарда рублей на зарплаты членам участковых избиркомов. Об этом в понедельник, 28 августа, РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В ЦИК пояснили, что данная инициатива обусловлена возросшей нагрузкой на ее членов в связи с предстоящими президентскими выборами 2018 года.

Отмечается, что членам участковых избиркомов предстоит работать больше, чем обычно, чтобы успеть оповестить граждан о дате выборов, адресе участка, отсутствии необходимости брать открепительное удостоверение при желании голосовать не по адресу прописки.

При этом, как заявил агентству замглавы ЦИК Николай Булаев, если оплату труда членов участковых избиркомов соотносить «с минимальной заработной платой или со средней заработной платой в регионе, то, конечно, диспропорции очевидны». Он отметил, что ответственность членов участковых комиссий возрастает, а потому считает необходимым провести консультации с Минфином и профильным комитетом Госдумы по возможности выделения дополнительного финансирования.

В конце декабря прошлого года Булаев анонсировал, что в 2017 году на организацию президентских выборов, которые намечены на марта 2018 года, планируется израсходовать 14,9 миллиарда рублей.