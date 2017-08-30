В Кремле заявили об отсутствии политической подоплеки в деле Серебренникова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг режиссера Кирилла Серебренникова, находящегося под домашним арестом по делу о мошенничестве. Его слова в среду, 30 августа, передает корреспондент «Ленты.ру».

Представитель Кремля призвал дождаться решения суда, заявив, что расследование связано исключительно с контролем за расходованием госсредств.

«Те, кто используют государственные деньги, безусловно, должны соответствовать определенным критериям контроля и подотчетности, это абсолютно нормальная практика», — сказал Песков.

Кроме того, «не стоит говорить впустую о какой-то политизации» дела или о цензуре, подчеркнул он. «Единственное, что я знаю, что никакой малейшей идеологической подоплеки или иной, кроме как финансово-контрольной, у этого вопроса нет. Вот это я могу вам сказать с уверенностью», — заявил Песков.