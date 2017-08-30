Россия
 

В РПЦ отсоветовали «убивать зомби» в храмах

Перейти в «Мою Ленту»
Леонид Калинин
Леонид Калинин

В любом общественном месте, в том числе в церкви, нужно вести себя подобающе — ловля покемонов или «убийства зомби» там недопустимы. Об этом в среду, 30 августа, заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва» член патриаршего совета по культуре РПЦ, настоятель храма Священномученика Климента Леонид Калинин.

По его словам, подобные действия в храмах говорят либо о психическом нездоровье человека, либо об «особой наглости, эпатаже». «Я бы посоветовал таким людям, если они такие смелые, пойти тогда в мечеть, например. Там бы закончились их дни и эти опыты», — сказал Калинин.

Настоятель отметил, что не считает жертвой правосудия блогера Руслана Соколовского, осужденного после ловли покемонов в екатеринбургском храме. «Этот человек получил очень мягкое наказание за те бессовестные, безобразные высказывания, злобу, которую он сеял в обществе», — подчеркнул он.

Калинин добавил, что общество должно само себя защищать от подобных явлений. «Человек должен входить в храм с верой, благоговением и страхом божьим. Тем, кто будет пытаться убивать у нас зомби, мы покажем, что у нас тоже есть сила, которая может противостоять подобным вещам», — заключил он.

29 августа финская студия Next Games анонсировала выход мобильной игры с дополненной реальностью The Walking Dead: Our World по сериалу «Ходячие мертвецы», сообщает The Verge. Принцип ее работы будет схож с игрой Pokemon Go: зомби станут появляться на экране смартфона на фоне объектов из реального мира. Когда выйдет игра, пока не уточняется.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
The Walking Dead is getting a Pokémon Go-style AR game
В РПЦ предостерегли от «убийств зомби» в церквях
Съемки «Ходячих мертвецов» остановили из-за смерти мозга у каскадера
«Ходячих мертвецов» пообещали показывать еще десять лет
Последние новости
Пострелявший в отеле бизнесмен Джабраилов отпущен под подписку о невыезде
США испытали новый космический корабль
ЦБ спрогнозировал дальнейшее снижение цен на продукты
Поле боя филиппинских солдат и джихадистов в Марави показали на видео
В Москву поступили несколько заявок на покупку «Искандеров»
Подражавшие звездам футбола юные челябинцы напились водки
Приставы арестовали пенсию по инвалидности девочки из Нижнего Новгорода
Другие материалы рубрики
Россия11:5429 августа

«Вы будете нас видеть в страшных снах»

Семьи погибших шахтеров отказываются покидать Мирный
10:5329 августа

Генпрокуратура обвинила Росгидромет в ошибочном прогнозе перед ураганом в Москве

15:30Сегодня

Песков отказался комментировать действия своих детей

15:21Сегодня

В Кремле заявили об отсутствии политической подоплеки в деле Серебренникова

Россия17:2629 августа
Максим Решетников

«Людям не все равно, как жить дальше»

И.о. главы Пермского края Максим Решетников о реальной жизни в регионах
09:5029 августа

Хабаровчане отомстили обливавшему зеленкой пассажиров таксисту

14:57Сегодня

Коррекционные школы в России превратят в обычные

14:48Сегодня

Васильева сочла недопустимым использование мобильников на уроках

Россия00:0229 августа

«Думал, само пройдет»

Почему каждый час от инфаркта умирают семь россиян
14:31Сегодня

Во ВЦИОМ сообщили о снижении трат россиян на сборы детей в школу

16:0829 августа

Молодой человек изнасиловал и ограбил возлюбленную за измену с другом  

14:48Сегодня

Оренбуржца оштрафовали за татуировку

Россия
«Вы будете нас видеть в страшных снах»
Семьи погибших шахтеров отказываются покидать Мирный
Максим Решетников«Людям не все равно, как жить дальше»
И.о. главы Пермского края Максим Решетников о реальной жизни в регионах
«Думал, само пройдет»
Почему каждый час от инфаркта умирают семь россиян
Песков отказался комментировать действия своих детей
В Кремле заявили об отсутствии политической подоплеки в деле Серебренникова
«Сталбыть, сожгли нас...»
Кому выгоден ростовский пожар и кто за него ответит — репортаж «Ленты.ру»
Коррекционные школы в России превратят в обычные
Все материалы
Мир
Желтый кумар
Китай превратился в марихуановую сверхдержаву
Америка уходит под воду
Техас захлебывается из-за последствий мощнейшего урагана
Первая кровь
Развяжут ли Китай и Индия ядерную войну
73 камбоджийские швеи одновременно упали в обморок
В Испании построили башни из людей
Сербская смерть
Балканские деревни превращаются в кладбища
Добро пожаловать на дно
Беженцы тонут в Средиземном море из-за европейских благотворителей
Все материалы
Бывший СССР
Игорь ДодонТрамп на минималках
Зачем президент Молдавии объявил войну правительству и парламенту
Медвежонка засняли на пункте пропуска на границе Латвии и России
В казахстанском учебнике русского языка нашли задание про Урганта и «И-пызяву»
СБУ прокомментировала данные о похищении в Киеве журналистки Первого
Порошенко попросил львовских школьников украинизировать Донбасс
Президент Приднестровья пригрозил Молдавии сбором ополченцев
Пресс-секретаря президента Узбекистана уволили из-за музыкального фестиваля
Все материалы
Финансы
Сланцы подмочило
Смертельная стихия оставила Америку без бензина
Золото войны
Немцы экстренно возвращают богатства на родину
20 вопросов и ответов
ПФР и «Лента.ру» разбирают самые распространенные запросы россиян о пенсиях
ЦБ спрогнозировал дальнейшее снижение цен на продукты
Падение цен в России побило рекорд
Порошенко собрался обеспечить Украину собственным газом
Медведев посетовал на неэффективный труд россиян
Все материалы
Бизнес
Форменное безобразие
Собрать ребенка в школу становится все дороже
Новая мощь Сибири
Красноярская ГЭС «ЕвроСибЭнерго» получит крупнейшие в истории колеса для турбин
Байкал: 360 минут и вся жизнь
Экологи и бизнесмены объединяются в борьбе за сохранение уникального озера
Производство водки в России за семь месяцев выросло на 16 процентов
Глава ФНС рассказал о важности дизайна в налоговом администрировании
Выручка «МегаФона» выросла во втором квартале 2017 года
LADA Vesta стала официальным автомобилем Всемирного фестиваля молодежи
Все материалы
Силовые структуры
Умар ДжабраиловНочной Умар: бизнесмен устроил стрельбу в столичном отеле
На бывшего сенатора от Чечни Джабраилова завели дело о хулиганстве
Помять и простить
Драки «раз на раз» пришли на смену дуэлям
Станислав ДумкинМодный приговор
Что стоит за убийством блогера в парке Горького
В Москву поступили несколько заявок на покупку «Искандеров»
Пострелявший в отеле бизнесмен Джабраилов отпущен под подписку о невыезде
Убивший коллегу в ходе розыгрыша росгвардеец получил 11 лет колонии
Банду выдававших себя за полицейских киднепперов поймали под Петербургом
Все материалы
Наука и техника
Пуск ракеты Minotaur 1 С того света
Украина снабдила США козырем в космической гонке
Galaxy Note 8Между первой и второй
Чем закончилась очередная попытка Samsung убить iPhone
Пуск Falcon 9Отжали
SpaceX принялась хоронить «Роскосмос»
Найден эффективный способ улучшить работу мозга
Опровергнута эволюционная гипотеза Дарвина
«Союз» неудачно вывел шесть спутников
Определена сохраняющая здоровье порция овощей и фруктов
Все материалы
Спорт
Конор МакгрегорЦирк уехал, чемпион остался
Что ждет Макгрегора после поражения от Мэйуэзера
Федор Кудряшов«На Кубке конфедераций нам просто не повезло»
Футболист сборной России Кудряшов о задачах на сезон, Бердыеве и Тарасове
Наелась славы
Что заставило олимпийскую чемпионку Сочи Юлию Липницкую уйти из спорта в 19 лет
Кокорин поступил в университет
Тренер призера ЧМ по легкой атлетике посетовал на отсутствие премиальных
Толян перешел из «Хоффенхайма» в «Боруссию»
Шнуров признался в любви к выступившим под его песни российским гимнасткам
Все материалы
Культура
Что смотреть осенью
20 самых интересных кинопремьер на ближайшие три месяца
А тому ли я дала
10 самых абсурдных фильмов, поддержанных Фондом кино
Кадр из фильма «Мстители»«Комиксы — как Библия: все знают, но мало кто прочел»
Почему их любят смотреть в кино, но редко держат на книжных полках
Шнуров намекнул на коллаборацию с Pharaoh
«Грибы» объявили об окончании концертной деятельности
Звезда «Игры престолов» вызвала дух мертвого короля в клипе Kasabian
Неоконченные романы Терри Пратчетта уничтожили старинным паровым катком
Все материалы
Интернет и СМИ
Очень темные дела
Кто зарабатывает миллиарды на наркоторговле в Tor
Даркнет здорового человека
В скрытых уголках сети водятся не киллеры и наркоманы, а задроты и кошатники
Журналистку Первого канала похитили в Киеве
К «Пока все дома» придет Генпрокуратура
«Они угрожают убить меня и моим родителям угрожают»
Рыдающий парень с потекшей тушью хотел спасти Бритни Спирс, но изменил интернет
У просидевших в одиночной камере участников телеэксперимента сдали нервы
Студентов решили премировать бесплатной порноподпиской на 25 лет
Все материалы
Ценности
Молодой, будешь?
Классические бренды заигрывают с поколением 20-летних
Supreme научит поклонников марки правильно пить сакэ
«Ребята из Узбекистана — лучшие»
Что грозит внешности российских мужчин
Balenciaga снял рекламную кампанию на камеры видеонаблюдения
Christian Louboutin отразил феминистские настроения в обуви
Зима близко
Как не умереть с тоски в ожидании нового сезона «Игры престолов»
Plein Sport предложил утепляться «металлическими» пуховиками
Все материалы
Путешествия
Долго, дорого, интернета нет
20 полезных советов для путешествующих по России на автомобиле
Праздник стрелков, регата и аттракционы
Ради чего туристу ехать в Северную Германию
Франция облегчит получение виз для россиян
Россиянку посадили в тюрьму в Мьянме за оскорбление чувств верующих
Названы популярные у россиян направления отдыха на осень-зиму
Серфингист спасся от трехметровой акулы у берегов Австралии
Российские туроператоры «махнули рукой» на Египет
Все материалы
Из жизни
Большие караты
Драгоценности Ким Кардашьян всплыли в еврейском подполье
Питер МэдсенКонцы в воду
Мог ли датский Илон Маск убить и расчленить журналистку на личной подлодке
«Они любят, когда ребенка учат белые»
История башкирского рабочего, перебравшегося в Китай
Три медведя наведались к байдарочникам за лакомством
Два бегемота отбили антилопу гну у крокодила
Аллигатор напугал полицейского из Луизианы до визга
Порноактеры развенчали главный миф о сексе в реальной жизни
Все материалы
Тест: ЗЛВЧОАА
Знаете ли вы, что означают автомобильные аббревиатуры
Все факты о новом Bentley Continental GT
Все, что нужно знать о суперсовременном купе Bentley
Битва суперседанов: BMW M5 против Mercedes-AMG E 63
Виртуальное сражение двух очень быстрых машин
Культовые моторы V10
Ревущие десять горшков, которые покорили сердца автофанатов
За 68-летний «Москвич» с креслами от самолета попросили миллион рублей
Smart сделал машину без руля и педалей
Представлен новый «Дастер»
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы