В РПЦ отсоветовали «убивать зомби» в храмах

В любом общественном месте, в том числе в церкви, нужно вести себя подобающе — ловля покемонов или «убийства зомби» там недопустимы. Об этом в среду, 30 августа, заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва» член патриаршего совета по культуре РПЦ, настоятель храма Священномученика Климента Леонид Калинин.

По его словам, подобные действия в храмах говорят либо о психическом нездоровье человека, либо об «особой наглости, эпатаже». «Я бы посоветовал таким людям, если они такие смелые, пойти тогда в мечеть, например. Там бы закончились их дни и эти опыты», — сказал Калинин.

Настоятель отметил, что не считает жертвой правосудия блогера Руслана Соколовского, осужденного после ловли покемонов в екатеринбургском храме. «Этот человек получил очень мягкое наказание за те бессовестные, безобразные высказывания, злобу, которую он сеял в обществе», — подчеркнул он.

Калинин добавил, что общество должно само себя защищать от подобных явлений. «Человек должен входить в храм с верой, благоговением и страхом божьим. Тем, кто будет пытаться убивать у нас зомби, мы покажем, что у нас тоже есть сила, которая может противостоять подобным вещам», — заключил он.

29 августа финская студия Next Games анонсировала выход мобильной игры с дополненной реальностью The Walking Dead: Our World по сериалу «Ходячие мертвецы», сообщает The Verge. Принцип ее работы будет схож с игрой Pokemon Go: зомби станут появляться на экране смартфона на фоне объектов из реального мира. Когда выйдет игра, пока не уточняется.