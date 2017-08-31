Иракские власти подтвердили разгром ИГ в Талль-Афаре

Иракские войска разгромили террористов группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) при поддержке союзных им вооруженных отрядов и международной коалиции во главе с США в городе Талль-Афар. Об этом заявил глава правительства страны Хайдер Аль-Абади, его слова передает Reuters.

«Талль-Афар был освобожден. Мы говорим бойцам ИГ: где бы вы ни были, мы придем, и вам придется или сдаться, или умереть», — говорится в официальном заявлении властей.

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О военной победе над террористами в городе сообщалось еще 26 августа, тогда информацию передал корреспондент Sky News Arabia.

Город Талль-Афар расположен примерно в 50 километрах к западу от Мосула, бывшей иракской «столицы» группировки. Об освобождении последнего от боевиков 9 июля объявил Аль-Абади.

Наземная военная операция началась 17 октября 2016-го. В ней принимали участие подразделения регулярной армии Ирака, отряды курдского ополчения и формирования добровольцев. Международная коалиция во главе с США предоставляла воздушную и артиллерийскую поддержку.