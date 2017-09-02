Российские волейболисты вышли в финал чемпионата Европы

Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Бельгии в полуфинале чемпионата Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в субботу, 2 сентября, и завершилась победой россиян со счетом 3-0 (25:14, 25:17, 25:17). На нынешнем чемпионате Европы российская команда не проиграла ни одного сета.

В финале россияне встретятся со сборной Германии. Немцы впервые в истории поспорят за титул лучшей команды континента. Россияне в пятый раз вышли в финал чемпионата Европы. В 2013 году команда стала победителем европейского первенства. Бельгийцы в матче за третье место сыграют с сербами. Обе встречи пройдут 3 сентября.

Чемпионат Европы проходил в польском Кракове с 24 августа по 3 сентября.

