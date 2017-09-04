Российские волейболисты выиграли чемпионат Европы

Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Германии в финальном матче чемпионата Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в воскресенье, 3 сентября, и завершилась победой россиян со счетом 3-2 (25:19, 20:25, 25:22, 17:25, 15:13). Немцы играли в решающем матче континентального первенства впервые в истории, сборная России провела свой пятый финал ЧЕ. Последний раз отечественные волейболисты выигрывали золотые медали турнира в 2013 году.

Бронзовые награды чемпионата Европы выиграли сербы, в пяти партиях одолевшие бельгийцев в матче за третье место.

В полуфинале континентального первенства россияне переиграли команду Бельгии.

Чемпионат Европы проходил в польском Кракове с 24 августа по 3 сентября.