Исландия уменьшила шансы Украины попасть на чемпионат мира в России

Сборная Украины проиграла Исландии в восьмом туре отборочного этапа к чемпионату мира по футболу-2018. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 5 сентября, в Рейкьявике, и завершилась со счетом 2:0. Оба мяча забил форвард английского «Эвертона» Гилфи Сигурдссон, отличившийся на 47-й и 66-й минутах.

За два тура до конца отборочного этапа подопечные Андрея Шевченко с 14 очками опустились на четвертое место в группе. На первой строчке находится сборная Хорватии, в активе которой 16 очков - столько же у команды Исландии. На чемпионат мира напрямую поедет сборная, занявшая первое место в группе. Команда, финишировавшая второй, сыграет в стыковых матчах.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.