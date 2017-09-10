Нурмагомедов обвинил судью в порче боя между Макгрегором и Мэйуэзером

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов заявил, что судья испортил бой между американцем Флойдом Мэйуэзером и ирландцем Конором Макгрегором. Слова спортсмена приводятся на YouTube-канале ZZlo TV.

«Я считаю, что судья все испортил. Он должен был позволить Мэйузеру нормально добить Макгрегора. Ирландец даже не зашатался, он просто перестал отвечать на удары. Нужно было дать ему упасть лицом вниз. Это было бы шоу», — заявил Нурмагомедов.

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Бой между Макгрегором и Мэйуэзером состоялся 27 августа. Ирландец потерпел поражение техническим нокаутом в 10-м раунде. Поединок обслуживал судья Роберт Берд. После поединка врачи запретили 29-летнему ирландцу драться на протяжении 60 дней.

Мэйуэзер заработал за бой более 300 миллионов долларов, Макгрегор получил порядка 100 миллионов.

