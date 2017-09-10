На выборах главы Бурятии обозначился лидер

Врио главы Бурятии Алексей Цыденов по итогам обработки 10,13 процента протоколов побеждает на выборах руководителя региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ГАС «Выборы».

Цыденова («Единая Россия») поддержали 87,5 процента избирателей. Следующий результат — 5,9 процента — у кандидата от «Коммунистов России» Батодалая Багдаева. 4,46 процента получил либерал-демократ Сергей Дорош.

Материалы по теме День выборов В России проходит единый день голосования

Ранее в воскресенье глава республиканского избиркома сообщил, что на выборах главы Бурятии проголосовали 35,05 процента избирателей.

Прямые выборы руководителя региона проходят в Бурятии впервые с 2002 года. В них участвуют три кандидата. Претенденту от КПРФ, сенатору от Иркутской области Вячеславу Мархаеву, избирком отказал в регистрации из-за нехватки подписей для прохождения муниципального фильтра.

Президент России Владимир Путин назначил Алексея Цыденова врио главы Бурятии 7 февраля после того, как его предшественник Вячеслав Наговицын досрочно подал в отставку по собственному желанию. До этого Цыденов занимал пост замглавы министра транспорта России.