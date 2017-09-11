Фанаты львовских «Карпат» заставили игроков снять майки после разгрома

Видео: FootballHub / Facebook

Фанаты львовских «Карпат» заставили игроков клуба снять футболки после крупного поражения в матче чемпионата Украины от «Вереса» (Ровно). Видео было опубликовано на странице FootballHub в Facebook.

«Это наши цвета, снимай», — сказал фанат, после чего игроки львовского клуба начали снимать футболки один за другим. В это время с трибун доносилось «Мы — "Карпаты", вы — говно!».

Встреча «Карпат» против «Вереса» прошла в воскресенье, 10 сентября, и завершилась со счетом 1:6. Это самое крупное домашнее поражение львовского клуба за всю историю его выступления в украинской премьер-лиге (УПЛ).