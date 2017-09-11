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Путин и Меркель осудили КНДР

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North Korean soldiers salute at Mansudae hill in Pyongyang, North Korea, in this photo taken by Kyodo, September 9, 2017 on the 69th founding anniversary of the country. Mandatory credit Kyodo/v

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель осудили провокации КНДР, которые та допускает в нарушение резолюции Совета Безопасности ООН. Об итогах телефонных переговоров лидеров двух стран сообщается на сайте Кремля в понедельник, 11 сентября.

«Отмечено, что подобные шаги противоречат принципам глобального нераспространения, создают серьезную угрозу региональному миру и безопасности», — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Меркель сошлись в позиции, что урегулирование ядерного северокорейского кризиса возможно исключительно политико-дипломатического методами. Президент России договорился с германской коллегой продолжить обсуждение ситуации на уровне глав внешнеполитических ведомств стран.

Как отметили в пресс-службе Кремля, лидеры двух стран также обсудили урегулирование кризиса на юго-востоке Украины. Они заявили о неприемлемости нарушения режима прекращения огня, «подрывающих так называемое школьное перемирие, согласованное в Контактной группе и поддержанное лидерами государств "нормандского формата"».

Кроме того, российский лидер акцентировал внимание на обсуждении инициативы по вводу миротворческого контингента ООН в Донбасс. Он выразил готовность учесть высказанные Меркель соображения и «дополнить предлагаемые в российском проекте резолюции Совбеза функции упомянутой миссии ООН».

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