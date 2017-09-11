Путин и Меркель осудили КНДР

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель осудили провокации КНДР, которые та допускает в нарушение резолюции Совета Безопасности ООН. Об итогах телефонных переговоров лидеров двух стран сообщается на сайте Кремля в понедельник, 11 сентября.

«Отмечено, что подобные шаги противоречат принципам глобального нераспространения, создают серьезную угрозу региональному миру и безопасности», — говорится в сообщении.

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Кроме того, Путин и Меркель сошлись в позиции, что урегулирование ядерного северокорейского кризиса возможно исключительно политико-дипломатического методами. Президент России договорился с германской коллегой продолжить обсуждение ситуации на уровне глав внешнеполитических ведомств стран.

Как отметили в пресс-службе Кремля, лидеры двух стран также обсудили урегулирование кризиса на юго-востоке Украины. Они заявили о неприемлемости нарушения режима прекращения огня, «подрывающих так называемое школьное перемирие, согласованное в Контактной группе и поддержанное лидерами государств "нормандского формата"».

Кроме того, российский лидер акцентировал внимание на обсуждении инициативы по вводу миротворческого контингента ООН в Донбасс. Он выразил готовность учесть высказанные Меркель соображения и «дополнить предлагаемые в российском проекте резолюции Совбеза функции упомянутой миссии ООН».