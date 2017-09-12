США пригрозили России и Китаю санкциями за содействие Северной Корее

Исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Сюзан Торнтон заявила, что Вашингтон готов применить меры воздействия к Москве и Пекину в случае, если они не будут сотрудничать по северокорейской проблематике. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщает ТАСС.

По словам Торнтон, США надеются на совместную работу с Китаем и Россией в продолжении диалога о том, как оказывать давление на КНДР. «Мы также дали ясно понять, что если Китай и Россия не будут действовать, мы станем применять инструменты, которые есть в нашем распоряжении», — заявила она.

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Ранее, 11 сентября, Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о введении новых санкций против КНДР. Согласно документу будут введены ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов. Определяется также лимит на поставки Северной Корее сырой нефти — объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев. Также КНДР не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и продавать текстильную продукцию.

3 сентября КНДР заявила об успешном подземном испытании водородного боезаряда для межконтинентальной баллистической ракеты. Последние сейсмологические данные японских специалистов, представленные 6 сентября, указывают, что мощность взрыва составила около 160 килотонн.

22 августа сообщалось, что Министерство финансов США внесло в санкционный список, направленный против Северной Кореи, 10 организаций и шесть физических лиц из России и Китая. Как было указано в официальном документе, эти меры направлены на резидентов третьих стран, которые в нарушение международных санкций продолжают оказывать Пхеньяну помощь в разработке ракетной и ядерной программ, способствуют торговле энергоносителями с КНДР, а также занимаются трудоустройством северокорейских рабочих в своих странах.