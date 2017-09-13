Президентом «России» стал выходец из Центробанка

Члены Ассоциации региональных банков России (Ассоциация «Россия») на внеочередном собрании назначили новым президентом объединения бывшего первого зампреда Центробанка Георгия Лунтовского. Об этом в среду, 13 сентября, сообщает РИА Новости.

«Я считаю за честь то предложение, которое мне сделали коллеги, — вернуться в состав ассоциации, стать ее президентом и работать вместе с вами по решению тех задач, которые стоят перед банковским сообществом», — приводит агентство его слова.

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Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков был освобожден от своих обязанностей президента ассоциации. «Очень важно сменять, свежая кровь, свежие идеи. Я считаю, что, проработав 11 лет президентом ассоциации, я выполнил свою миссию. Но я не собираюсь уходить, буду активно работать над ассоциацией. Наша старая команда будет дополнена новой командой, чтобы ассоциация вышла на новый уровень работы», — сказал он.

В конце августа Сбербанк вошел в состав «России». В июле финансовая организация и еще семь крупнейших банков страны объявили о своем выходе из Ассоциации российских банков (АРБ). Кредитные учреждения выразили несогласие с политикой объединения (АРБ, в частности, критиковал ЦБ). После этого Ассоциацию «Россия» стали рассматривать как противовес АРБ.

Лунтовский с 1999 по 2005 год занимал пост зампреда ЦБ. С марта 2005-го — первый заместитель председателя Банка России.

Ассоциация «Россия» основана в 1990 году, она объединяет около 300 организаций, в том числе около 200 банков.