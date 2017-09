Объявлены финалисты Букеровской премии

В Великобритании огласили шорт-лист Букеровской премии, присуждаемой в области литературы на английском языке. Полный список приводится на сайте награды в среду, 13 сентября.

Среди финалистов оказались шесть авторов из США и Великобритании, один из писателей имеет пакистанское происхождение. В шорт-лист вошли такие произведения, как «4321» Пола Остера, History of Wolves Эмили Фридлунд, Exit West Мохсина Хамида, Elmet Фионы Мозли, Lincoln in the Bardo Джорджа Сондерса и Autumn шотландской романистки Али Смит.

Лауреата премии назовут 17 октября, денежный приз для него составит 50 тысяч фунтов стерлингов (65,7 тысячи долларов).

Победителем 2016 года стал американец Пол Битти, написавший сатирический роман «Распродажа».

Букеровская премия была учреждена в 1968 году. С 2014-го на нее может претендовать любой англоязычный писатель, чьи книги опубликованы в Соединенном Королевстве. Ранее награду могли получить только авторы из Великобритании, Ирландии и стран Британского Содружества.