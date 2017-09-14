Ростовская область оказалась в лидерах по инвестициям и вводу жилья к 80-летию

Ростовская область, занимающая первое место на юге России по объемам иностранных инвестиций, празднует свое 80-летние.

По темпам экономических преобразований последних лет и объемам выпуска товаров и услуг область занимает одну из ведущих позиций, как в Южном федеральном округе, так и в России в целом. По масштабам экономики область входит в двенадцать крупнейших субъектов.

13 сентября Ростовская область отметила 80-летие со дня образования. Президент России Владимир Путин направил в связи с этим приветственную телеграмму. «Благодатный, гостеприимный донской край — родина талантливых, деятельных, инициативных людей, которые на протяжении столетий возводили города и поселки, активно осваивали плодородные земли, создавали промышленную, транспортную, энергетическую инфраструктуру, защищали южные рубежи Отечества. Сегодня Ростовская область — один из перспективных, экономически развитых регионов: здесь расположены крупные индустриальные предприятия, авторитетные научные, образовательные, культурные центры. И, конечно, особо отмечу труд донских хлеборобов, которые в нынешнем году собрали рекордный урожай зерна», — говорится в поздравлении.

За последние несколько лет в регионе созданы десятки новых предприятий. С начала деятельности резидентов ТОСЭР «Гуково» объем инвестиций в регионе составил порядка 200 миллионов рублей, было создано 541 новое рабочее место. Кроме того, на Дону по-прежнему производят самые большие в мире вертолеты, создают атомные реакторы, выпускают 70 процентов магистральных электровозов России.

В прошлом году Ростовская область вошла в десятку лидеров-регионов по вводу жилья. «Комплексная застройка — это то, к чему мы должны стремиться. Создавать условия для комфорта жителей, создавать условия, чтобы здесь появились школы, сады, медицинские учреждения, хорошие дороги, возможность правильно поставить автомобиль вечером после работы», — отмечал глава региона Василий Голубев.

Визитной карточкой области остается казачество. Сегодня на Дону работают пять казачьих кадетских образовательных учреждений профессионального образования и 340 образовательных учреждений со статусом «казачье». Неоднократно кадетские корпуса Дона становились победителями смотра-конкурса «Лучший кадетский корпус России».

14 августа стало известно, что сельхозпроизводители в Ростовской области завершили уборку урожая ранних зерновых, собрав урожай более чем на 2,9 миллиона гектаров с рекордным для России показателем в 12 миллионов тонн. Таким образом область побила свой прошлогодний рекорд.