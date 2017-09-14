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Следователи проверят ФОК в Нахабино после критических публикаций

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Следователи проверят физкультурно-оздоровительный комплекс в Нахабино на предмет нарушений при строительстве. Об этом в четверг, 14 сентября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области.

Доследственная проверка была начата после публикации на сайте Общероссийского народного фронта (ОНФ): активисты сообщили, что здание спорткомплекса построено с нарушениями и занятия в нем могут представлять опасность для жизни и здоровья посетителей.

По данным представителей ОНФ, ФОК с бассейном в подмосковном поселке Нахабино был сдан в эксплуатацию в декабре 2016 года. При этом «во многих помещениях не выполнены отделочные работы, входные двери не отрегулированы, дренажные колодцы забиты цементом, наружное освещение установлено не по проекту, территория комплекса не обустроена, отсутствует рычаг на инвалидном подъемнике, а также канализационные выпуски, на втором этаже здания имеются протечки кровли, что создает угрозу короткого замыкания».

Уточняется, что на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса было потрачено 159 миллионов рублей. Контракт с подрядчиком был исполнен и оплачен.

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