СМИ сообщили о нападении смертников ИГ на базу огневой поддержки США в Ираке

Смертники «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) атаковали одну из американских баз огневой поддержки, расквартированную на севере Ирака. Об этом в воскресенье, 17 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на Shafaq News.

Нападение совершено ночью в лагере США вблизи населенного пункта Эль-Карадж. Один из боевиков был убит военными, двое других проникли внутрь и подорвали себя. Пострадавших среди американцев нет.

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База огневой поддержки для борьбы с ИГ образована в марте 2016 года. Службу на территории подразделения несут, по некоторым данным, несколько сотен морских пехотинцев США. На базе размещены дальнобойные артиллерийские орудия, которые, как тогда отмечалось, планировалось использовать для поддержки иракских войск в борьбе против ИГ за город Мосул.

9 июля премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади объявил об освобождении Мосула от террористов ИГ. Наземная военная операция по освобождению города началась 17 октября 2016 года. В ней принимали участие подразделения регулярной армии Ирака, отряды курдского ополчения и формирования добровольцев. Международная коалиция во главе с США предоставляла воздушную и артиллерийскую поддержку.