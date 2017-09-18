В Киеве указали желаемое число миротворцев в Донбассе

Миротворческий контингент ООН в Донбассе должен достигать 40-60 тысяч человек. Об этом в комментарии агентству УНН заявил замминистра Украины по делам беженцев Георгий Тука.

«Если взять за образец миротворческие операции, которые проводились на Балканах, и сравнить с площадью тех стран и площадью неконтролируемых территорий в Донбассе, то, по нашим оценкам, количество миротворцев должно достигать от 40 до 60 тысяч человек», — сказал Тука.

Он добавил, что в составе контингента не должно быть не только представителей России, но и миротворцев из дружественных Москве стран, например Армении или Казахстана. По его словам, обеспечение миротворцев обычно осуществляется международными организациями на должном уровне, поэтому недостатка желающих быть не должно. «В последнее время очень активную деятельность в этом направлении осуществляют представители такой страны, как Бангладеш», — отметил чиновник.

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11 сентября президент России Владимир Путин предложил канцлеру Германии Ангеле Меркель разместить миротворцев ООН не только вдоль линии разграничения в Донбассе, а также «в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки».

5 сентября резолюцию о миротворцах по распоряжению президента России в Совбез ООН внесла Москва. В предложении говорится о размещении миссии на линии разграничения между ополченцами непризнанных республик и Вооруженными силами Украины. Президент Петр Порошенко заявил, что ввод миротворческой миссии в Донбасс не должен согласовываться с ополчением самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что «голубые каски» ООН «нигде и никогда не размещаются без согласования сторон».