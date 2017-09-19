Россиянин задержан в Германии за связи с ИГ

Полиция города Бремен задержала 28-летнего гражданина России, который, как предполагается, воевал на стороне боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам следователей, мужчина — выходец из Чечни. Еще в прошлом году спецслужбы проверяли сведения, согласно которым группа чеченцев, проживавших в Бремене, отправилась в Сирию и принимала участие в боевых действиях на стороне ИГ.

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Других сведений о подозреваемом прокуратура не предоставила.

1 августа сообщалось, что бойцы отрядов курдского ополчения (YPG) задержали на севере Сирии несколько выходцев из скандинавских стран, воевавших на стороне боевиков. По данным шведской полиции безопасности (SAPO), за последние шесть лет к боевикам ИГ в Сирии присоединились около 300 выходцев из королевства. Об их судьбе ничего не известно.

Двумя неделями ранее, во время зачистки Мосула от последних боевиков ИГ, иракские военные задержали 20 джихадисток. По информации немецкого издания Die Welt, среди них была девушка-подросток, которая приехала в Ирак из Германии, а также выходцы из России, Ливии, Турции, Сирии и Канады.