Спор о взыскании 100 миллионов рублей с экс-сотрудника Telegram сочли секретным

Петродворцовый суд Петербурга счел секретным спор на 100 миллионов рублей между бывшим техническим директором «ВКонтакте» Антоном Розенбергом и ООО «Телеграф». Об этом во вторник, 19 сентября, сообщает «Фонтанка».

Причиной закрытия процесса о взыскании 100 миллионов с Розенберга стало требование истца — представители ООО «Телеграф», якобы подконтрольного создателю Telegram Павлу Дурову, сослались на коммерческую тайну.

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18 сентября Розенберг опубликовал пост на Medium, в котором рассказал, как работал с Павлом и его братом Николаем, с которым дружил с детства. По его словам, он занимал пост технического директора «ВКонтакте», а затем перешел работать в Telegram. Он утверждает, что отношения между ним и братьями разладились из-за ухаживаний Николая за его женой. После этого Розенберга уволили из ООО «Телеграф», по его свидетельству, аффилированного с Telegram.

Мужчина утверждает, что это было сделано незаконно, и пытается оспорить решение. После обращения в суд он получил встречный иск от «Телеграфа» на 100 миллионов рублей за разглашение коммерческой тайны.

Сам Дуров отрицает причастность к подаче подобного иска и свое отношение к ООО «Телеграф». Он заявил, что считает пост Розенберга провокацией или проявлением психической болезни. «Много дичи», — подытожил он.