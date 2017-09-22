Полиция Ростовской области заинтересовалась угрозами коллекторов взорвать детсад

В Ростовской области сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об угрозах коллекторов взорвать детский сад в городе Шахты. Об этом РИА Новости сообщили в региональном главке МВД.

В департаменте образования города заявили, что не располагают сведениями об угрозах. «Детские сады на территории города Шахты, включая детский сад №78, работают в штатном режиме. В течение всей истекшей недели никакой информации о том, чтобы детский сад был закрыт в связи с какими-либо чрезвычайными обстоятельствами, не поступало», — отметили в департаменте.

19 сентября портал kvu.su сообщил, что воспитательница детсада №78 взяла микрозаем — пять тысяч рублей, но не заплатила вовремя оговоренную сумму. Тогда в детский сад стали поступать звонки с угрозами. По словам директора учреждения Татьяны Балыкиной, один из звонивших заявил: «Мы вас взорвем, подорвем, и вас, и ваш сад, и ваших детей».

«Все это слушают мои сотрудники, детский сад на ушах — телефоны не умолкают ни на минуту. Я позвонила на экстренный вызов, полиция приехала, написала заявление», — отметила директор. По ее словам, 8,5 тысячи рублей, которые задолжала воспитательница, собрали «всем миром» и вернули кредитной организации. Вскоре звонки прекратились.

С 1 января в России вступил в силу закон, который, в частности, запретил коллекторам угрожать, применять физическую силу или психологическое давление на должников.