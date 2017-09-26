Британских спортсменов не пустили на Украину из-за посещения Крыма

Служба безопасности Украины (СБУ) отказала во въезде в страну британским прыгунам в воду Гэри Ханту и Блейку Олдриджу. Об этом сообщает портал UNN.com.ua.

Причиной отказа послужило то, что спортсмены участвовали в соревнованиях по клифф-дайвингу (прыжки в воду со скалы — прим. «Ленты.ру») на территории Крыма. Отмечается, что спортсмены причинили вред национальным интересам Украины. Срок запрета на въезд составил пять лет. Решение было вынесено 25 сентября.

Британские спортсмены в августе посетили Крым, где одержали победу на турнире по клифф-дайвингу Freerate Cliff Diving World Cup.

В июне СБУ на пять лет запретила въезд на Украину бывшему депутату бундестага Вилли Виммеру. Он посетил Крым в марте 2017 года в составе делегации политиков и бизнесменов из ФРГ.

Украина считает Крым своей территорией и расценивает въезд на полуостров без согласования с Киевом как нарушение государственной границы.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита и называет полуостров оккупированной территорией.