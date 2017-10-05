Россиянкам предложили встречать Рождество в босоножках

Французский бренд аксессуаров Longchamp анонсировал выпуск капсульной рождественской коллекции. Об этом представители компании сообщили корреспонденту «Ленты.ру» в четверг, 5 октября.

«С приближением новогодних праздников актуальным становится вопрос о подарках и ярких аксессуарах для вечеринок. Правильный выбор поможет сделать Longchamp: в специальной рождественской коллекции Дома вы найдете все необходимое для подготовки к предстоящим праздникам», — рассказали представители марки.

Фото: Longchamp 1 /3

В линейку вошли босоножки с помпонами и декоративными камнями, меховые клатчи, украшенные стразами Swarovski, и сумки с принтами в виде звезд.

Ранее сообщалось, что Longchamp выпустил свою первую коллекцию солнцезащитных очков.

Марка Longchamp основана в Париже в 1948 году Жаном Кассегреном. Изначально она специализировалась на продаже табака и курительных принадлежностей. Логотип фирмы — изображение жокея. В настоящее время под этим брендом производится мужская и женская одежда и обувь, а также аксессуары и изделия из кожи.