Три автомобиля столкнулись в Амурской области

❗️ПОСЛЕДНЯЯ ИНФОРМАЦИЯ❗️ Про дтп что произошло возле Волково в сторону Тамбовки. Водитель хорька уснул и выехал на встречную полосу,и допустил лобовое столкновение с грузовиком Камаз. Один погибший мужчина 1951 года рождения, у водителя камаза сломаны ноги, открытый перелом. #Благовещенск #ДТП Спасибо подписчику за фото и информацию ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ⚖️ @Avtoexpert.online "Экспертно-правовой центр" - это решение в самой безвыходной ситуации! 📝По вопросам АвтоСтрахование пишите в Direct или на номер WhatsApp #89145760242 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔹Присылайте свои фото📸 и видео🎥материал к нам на номер WhtasApp ➡️#89145760242 🔹Отмечайте нас на фото ✔️ 🔹Подписывайтесь на нашу страничку✅ 🔹По вопросам рекламы в ➡️Direct📲 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ "Экспертно-правовой центр"- работает для Вас:⠀⠀⠀ 🏡 г.Благовещенск ☎50-01-02⠀⠀⠀⠀ 🏡г.Хабаровск ☎660-111⠀⠀⠀⠀ 🏡г.Владивосток ☎ 200-51-51 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #dtpblg #проишествия #хроника #Благовещенск #followme #blaga #blagalive #blagagram #инстаобзорАП #amurinfo #амурнет #аварийныйкомиссар #дтп #перваяпомощь #осаго #каско #юридическаяпомощь

A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇷🇺👉🏽@DTPGRAM_BLG👈🏽🇷🇺 (@dtpgram_blg) on Oct 8, 2017 at 10:08pm PDT