Три автомобиля столкнулись в Амурской области

Один человек погиб, двое получили травмы разной степени тяжести в ДТП с участием трех автомобилей, произошедшем в Амурской области. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщает региональное управление МВД.

Авария произошла в 11:45 по местному времени (5:45 мск) в Тамбовском районе области. Ее участниками стали автомобили Toyota Harrier, Nissan Cefiro и КамАЗ-55102. Следственно-оперативная группа работает на месте ЧП и выясняет причины и обстоятельства случившегося.

Фото и видео, сделанные очевидцами на месте ДТП, опубликованы на странице dtpgram_blg в Instagram. Там сообщается, что виновником аварии стал водитель Toyota Harrier, который выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. По информации пользователей, погиб человек 1951 года рождения (в какой из машин он находился, не уточняется), у водителя КамАЗа сломаны ноги.