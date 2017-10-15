Спорт
 

Игроки боснийского клуба устроили сидячий протест и пропустили два гола

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Футболисты боснийского клуба «Босна» в матче против «Звезды Градачац» устроили сидячий протест и пропустили два гола. Видео инцидента появилось на Youtube-канале BalkanSportsNews.

В концовке матча, проигрывая со счетом 0:1, игроки «Босны» сели на газон, позволив соперникам из команды «Звезда Градачац» беспрепятственно атаковать. Так спортсмены выражали недовольство предвзятым судейством.

После двух пропущенных мячей арбитр встречи дал финальный свисток.

В чемпионате Боснии после 11 туров «Звезда» лидирует, имея в активе 23 очка. «Босна» занимает шестое место с 19 баллами.

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