Житель Новосибирска обокрал тамаду на собственной свадьбе

Новосибирский областной суд оставил в силе штраф в 80 тысяч рублей, назначенный местному жителю за кражу 30 тысяч рублей у тамады на собственной свадьбе. Об этом в четверг, 26 октября, сообщает региональная прокуратура.

«Новосибирский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении 28-летнего Александра Федорова, осужденного приговором Железнодорожного районного суда по статье 158 УК РФ ("Кража") к штрафу в размере 80 тысяч рублей. Федоров признан виновным в тайном хищении чужого имущества с причинением значительного ущерба потерпевшей», — говорится в сообщении.

Материалы по теме Новый пират Пьяный москвич угнал теплоход и пошел на абордаж

По данным регионального управления ведомства, 6 августа 2016 года Федоров на праздновании собственной свадьбы в летнем кафе одного из бизнес-центров в Новосибирске обратил внимание на оставленную без присмотра женскую сумку и присвоил ее.

«Сумка принадлежала организатору свадьбы. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он тайно похитил сумку потерпевшей с ее личными вещами и денежными средствами в размере 29 тысяч рублей, переданными ей невестой на оплату услуг ведущего свадебного торжества», — отмечают в региональной прокуратуре.

В апелляционной жалобе осужденный не согласился с приговором, просил его оправдать, считая себя невиновным. Однако судебная коллегия отклонила доводы апелляционной жалобы.

