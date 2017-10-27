Прохоров нашел покупателя акций «Бруклин Нетс»

Российский бизнесмен Михаил Прохоров продаст 49 процентов акций клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» китайской интернет-компании Alibaba Group. Об этом сообщает ESPN.

Соответствующая договоренность была достигнута с вице-президентом и соучредителем компании Джозефом Цаем. Сумма сделки составит 2,3 миллиарда долларов. Она не включает в себя арену Barclays Center, где «Бруклин» проводит домашние матчи.

Отмечается, что Прохоров останется основным владельцем «Нетс» на ближайшие четыре года. При этом Цай получит право выкупить контрольный пакет акций клуба по истечении этого срока.

О желании 52-летнего российского бизнесмена продать половину акций клуба сообщалось 21 апреля. Прохоров приобрел контрольный пакет акцией «Нетс» в 2009 году, а в 2015-м купил все акции клуба.

По итогам регулярного чемпионата НБА в сезоне-2016/17 «Бруклин» занял последнее место в сводной турнирной таблице Восточной и Западной конференций НБА, в 82 матчах команда одержала 20 побед.