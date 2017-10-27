Защитник сборной России спас ворота «Кельна» в падении

Защитник немецкого «Кельна» и сборной России Константин Рауш спас ворота своего клуба в 1/16 финала Кубка Германии с «Гертой». Видео было опубликовано на странице Bundesliga English в Twitter.

27-летний уроженец Томской области в падении вынес мяч с линии ворот, заняв место у штанги при подаче углового.

Встреча прошла в Берлине и завершилась победой «Кельна» со счетом 3:1.

Рауш, назвавший себя русаком из Сибири, дебютировал в сборной России 3 сентября в товарищеском матче с московским «Динамо». Подопечные Станислава Черчесова выиграли его со счетом 3:0.