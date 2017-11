Определен лучший смартфон месяца

Роскачество совместно с ICRT (International Consumer Research and Testing Ltd), Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний, представило новый рейтинг смартфонов. В октябрьском исследовании приняли участие 26 моделей 13 популярных марок — Apple, Samsung, HTC, Sony, One Plus, Asus, BQ, LG, Xiaomi, Honor, Lenovo, Alcatel, Nokia, говорится в сообщении Роскачества.

Тестирование устройств проводилось по 20 направлениям, включая качество звука и видео, производительность, скорость обработки данных, функциональность, прочность, водонепроницаемость и работу аккумулятора. Всего было исследовано 274 параметра качества и безопасности смартфонов.

Лучшим по результатам октябрьского исследования назван Samsung Galaxy Note 8. При этом лидер общего рейтинга, составленного летом, не изменился — новые смартфоны с момента летнего исследования не смогли обойти Galaxy S8 и Samsung Galaxy S8+. По мнению экспертов, модели Samsung можно назвать лидерами по таким показателям, как качество звука, емкость батареи и объем памяти. Также Samsung лучше всех будет отталкивать воду: если владелец телефона попадет с ним под дождь, это никак не повлияет на его работоспособность.

Смартфоны Apple занимают практически все лидирующие позиции в том, что касается качества съемки. Как отмечается в сообщении Роскачества, в случае с Apple наблюдается обратная ситуация — новинки iPhone 8 и 8 Plus убедительно обошли своих предшественников iPhone 6 и iPhone 7. Кроме того, iPhone 8 и 8 Plus смогли обойти Samsung Galaxy Note по таким параметрам, как качество фото- и видеосъемки.

Из новых исследованных образцов Sony Xperia XZ Premium и HTC U11 признаны самыми прочными. Смартфон HTC U11 не разбился даже после 100 поворотов в специальной барабанной трубе. Падая с метровой высоты, он получил лишь незначительные царапины. Не уступает ему и Sony Xperia XZ Premium, который также отделался небольшими царапинами на краях корпуса и экране. Apple оказался менее прочным чем данные модели: после 50 поворотов на экране появилась небольшая трещина, а после 100 он сломался.

Лучшими по качеству связи стали смартфоны марок Honor 9 и Sony Xperia XA1. Независимо от того, совершается ли звонок из шумного или тихого места, качество звонка не пострадает также у Sony Xperia XZs, Samsung Galaxy J 5, One Plus 5, Xiaomi Mi 6.

Что касается аккумулятора, то очень быстро заряжается One Plus 5: полностью зарядить абсолютно разряженный телефон можно за полтора часа, а уже через 15 минут с начала зарядки One Plus 5 заполнит аккумуляторы энергией на 33 процента. Также в топ-3 новых смартфонов с высокой производительностью батарей вошли Samsung Galaxy Note 8 (100 минут) и Lenovo P2 (заряжается 120 минут), соответственно. Худшие результаты у Alcatel U5: до полной зарядки должно пройти 4,5 часа, а за 15 минут его можно зарядить.