Экономика
 

Дешевая ряженка заменила россиянам йогурты

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Россияне отказываются от кефира и йогурта и переходят на более дешевые продукты. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на исследование компании Nielsen.

Продажи молочных продуктов в российских городах c сентября 2016-го по сентябрь 2017 года упали на 4,7 процента. Сильнее всего сократились продажи кефира — на 8,4 процента, йогуртов — на 5,8 процента, творога — на 5 процентов, и сметаны — на 4,2 процента.

Доходы населения сокращались последние 2-3 года, поэтому покупатели переходят на традиционные молоко, кефир и ряженку, отказываясь от йогуртов, сырков, молочных десертов, сказал «Ведомостям» исполнительный директор «Союзмолока» Артем Белов.

Еще одна причина падения спроса на «молочку» — темпы роста цен на эту продукцию. Они втрое выше, чем в целом продовольственная инфляция, отметили участники рынка. К примеру, простокваша, по данным Nielsen, подорожала на 12,2 процента, это максимальный рост среди молочных продуктов, зафиксированный компанией.

Представитель Danone в России назвал «Ведомостям» проблему, не связанную с ценами: «Некоторые представители власти и сомнительных общественных организаций делают ничем не подкрепленные заявления об обилии фальсификата, а это подрывает доверие потребителей».

За первую половину 2017 года минимальный набор продуктов в России подорожал на 15 процентов. В июне он стоил 4233 рубля.

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