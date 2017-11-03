США отклонили десятки запросов Москвы на посещение дач дипломатов в Нью-Йорке

Власти США систематически отклоняют запросы Москвы на посещение и проверку закрытых дач дипломатов России в Нью-Йорке. Об этом на заседании Шестого комитета Генеральной Ассамблеи ООН заявил старший советник постоянного представительства РФ при ООН Максим Мусихин, передает РИА Новости.

Он пояснил, что Госдеп постановил, что посещать этот объект возможно лишь с письменного согласия Офиса по делам иностранных миссий, однако по истечении 20 попыток запросить такое согласие американское внешнеполитическое ведомство отвечало отказом без объяснения причин. Мусихин назвал подобную позицию Вашингтона «неприкрытым произволом», направленным на ухудшение отношений с Россией.

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В декабре 2016 года администрация президента США Барака Обамы решила выслать 35 российских дипломатов и закрыть доступ к дипломатическим дачам в штатах Мэриленд и Нью-Йорк. 28 июля МИД России запретил сотрудникам посольства США в Москве пользоваться складскими помещениями на Дорожной улице, а также дачей в Серебряном Бору.

Кроме того, ведомство призвало к 1 сентября сократить общее количество персонала, занятого в дипмиссиях Соединенных Штатов в стране, до 455 человек. Эта цифра соответствует числу отечественных дипломатов и сотрудников технического персонала, находящихся в США.