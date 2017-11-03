Россиянина признали лучшим руководителем футбольного клуба в Европе

Вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев признан лучшим руководителем футбольного клуба в Европе 2017 года по версии Football Business Awards. Об этом сообщается на сайте премии.

Россиянин обошел итальянца Умберто Гандини из «Ромы», голландца Эдвина ван дер Сара из «Аякса» (Амстердам), немца Карла-Хайнца Румменигге из «Баварии» (Мюнхен) и Флорентино Переса из «Реала».

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Награда вручалась менеджерам, добившимся успехов в клубном бизнесе. Football Business Awards существует с 2011 года.

В сезоне-2016/2017 «Монако» стал чемпионом Франции и дошел до полуфинала Лиги чемпионов. Летом 2017 года клуб заработал на продаже троих игроков 147 миллионов евро. Также монегаски отдали в аренду ПСЖ нападающего Килиана Мбаппе с правом выкупа за 180 миллионов евро.

Васильев руководит «Монако» с 2013 года. Владельцем клуба является россиянин Дмитрий Рыболовлев.