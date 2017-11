Call of Duty: WWII поступила в продажу

Компания Activision выпустила новую часть шутера Call of Duty на ПК, PS4 и Xbox One, сообщается в поступившем в «Ленту.ру» пресс-релизе.

Игра посвящена позднему периоду Второй мировой войны и затронет участие в ней западных стран. Так, она начинается с высадки в Нормандии, которая произошла в 1944 году. Разработчики уверяют, что таким образом они «возвращаются к истокам». Вместе с этим игрокам станет доступен кооперативный режим «Зомби Рейха».

Call of Duty — серия шутеров от первого лица, посвященных Второй мировой войне, холодной войне, борьбе с терроризмом и гипотетической третьей мировой войне. Состоит из 13 основных игр, последняя из которых — Call of Duty: Infinite Warfare — вышла 4 ноября 2016-го на PS4, Xbox One и ПК.