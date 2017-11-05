В «Локомотиве» сравнили ЦСКА с отброшенными на обочину истории конями

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус после матча 16-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с ЦСКА выразил мнение, что железнодорожники продолжают прогрессировать. Об этом он написал в Instagram-аккаунте.

Президент «Локомотива» сравнил армейцев с конями. «Прогресс все равно не остановить! Еще в середине XIX века паровозы вытеснили коней на обочину истории», — заявил Геркус.

Ранее, 5 ноября, ЦСКА сыграл вничью с «Локомотивом» со счетом 2:2. Подопечные Юрия Семина с 33 очками остаются лидерами РФПЛ. Армейцы занимают четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 26 очков.

2 ноября в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» дома проиграл молдавскому «Шерифу» со счетом 1:2.