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На Украине предложили прекратить транспортное сообщение с Россией

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Постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин (приемная находится в Киеве) выразил уверенность, что Киеву следует прекратить пассажирское транспортное сообщение между Россией и Украиной. Об этом он заявил в интервью ZN.UA.

«Мы должны двигаться к прекращению организованного пассажирского транспортного сообщения с РФ. К сожалению, общество было толерантным к массовой трудовой и социальной миграции украинцев», — заявил он. Политик добавил, что Киев не идет на это, опасаясь «широкого общественного негодования».

23 августа издание «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники сообщило, что власти Украины ужесточат порядок въезда в страну для граждан России. Отмечалось, что пересечение границы будет возможно только по биометрическому паспорту. Кроме того, от российских граждан потребуют заполнить специальную анкету на сайте МИД Украины.

Позднее украинское издание «Вести» со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины, а также на собственные источники в Верховной Раде и правительстве страны опровергло эту информацию, уточнив, что Киев не намерен вводить в ближайшее время новый порядок пересечения границы для граждан России.

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