Аксенов прокомментировал идею отменить указ о передаче Крыма Украинской ССР

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что отмена указа 1954 года о передаче полуострова Украинской ССР не будет иметь никакого практического значения. Об этом он сказал во вторник, 14 ноября, передает РИА Новости.

«С юридической точки зрения, наверное, да (инициировать вопрос отмены указа — прим. «Ленты.ру»), а с точки зрения практики — нам какая разница. Крым уже границы государственные в составе Российской Федерации имеет. Процесс завершен, и никаких изменений границ не будет», — заявил Аксенов.

Он добавил, что с Украиной «никакие юридические инструменты не действуют». «Что бы мы ни прогнозировали, у них деньги на первом месте», — подчеркнул глава республики.

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6 ноября первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин предложил отменить советские акты о передаче Крыма Украинской ССР. По мнению парламентария, это позволит положить конец всем притязаниям на полуостров со стороны Украины.

Крым был передан Украинской СССР указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года по инициативе первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. В 2015 году Генеральная прокуратура России указала, что президиум не обладал нужными для подписания такого акта полномочиями, следовательно, решение о передаче полуострова не соответствовало Конституции РСФСР и Конституции СССР.

Полуостров снова стал частью России после референдума в марте 2014 года. Украина и большинство стран мира не признают результатов голосования.